Solidarietà tra gli scaffali Un maxi buono spesa per famiglie anziani e migranti

Un maxi buono spesa da quasi 59mila euro è stato donato alla Comunità di Sant’Egidio, che lo utilizzerà per sostenere le Case dell’Amicizia. La donazione mira ad aiutare famiglie, anziani, migranti e persone sole, offrendo loro assistenza e cure gratuite. Questa iniziativa nasce dall’impegno di un’organizzazione locale che vuole rafforzare il supporto alle persone più vulnerabili. La distribuzione dei buoni avviene direttamente nei centri di accoglienza.

La consegna simbolica di UniCoop Etruria per le case dell'amicizia della comunità di Sant'Egidio. È l'epilogo dell'iniziativa che ha coinvolto i soci a Natale Un buono spesa da quasi 59mila euro in favore della Comunità di Sant'Egidio ed in particolare delle Case dell'Amicizia dove famiglie, anziani, migranti e persone sole ricevono assistenza e cure gratuite. È questa la consegna simbolica effettuata nel supermercato di via Laurentina da Unicoop Etruria, la nuova cooperativa nata dalla fusione di Coop Centro Italia e Unicoop Tirreno. I buoni spesa, che si aggiungono ai panettoni consegnati prima di Natale, sono il risultato dell'iniziativa "Un dolce per te, uno in buono, uno in dono", promosso da Coop nel mese di dicembre.

