Balenottera avvistata al largo di Ancona | sorpresa nel giorno di Pasquetta

Nella giornata di Pasquetta, un'osservazione insolita si è verificata al largo di Ancona, quando una balenottera è stata avvistata in mare. La scena è iniziata con il soffio visibile in superficie, seguito dal dorso scuro che si è alzato lentamente dall’acqua, interrompendo per alcuni secondi la linea del mare. L’evento ha attirato l’attenzione di diversi appassionati e curiosi presenti sulla costa.

Senigallia (Ancona), 7 aprile 2026 — Prima il soffio in superficie, poi il dorso scuro che emerge lentamente dall’acqua e rompe per qualche secondo la linea del mare. Al largo di Senigallia, nel tratto davanti alle piattaforme conosciute come “ le Barbare ”, il lunedì di Pasquetta ha regalato un incontro raro e spettacolare: una balenottera comune è stata avvistata viva, in movimento, mentre attraversava l’Adriatico davanti agli occhi dell’equipaggio presente in zona. Avvistata una balenottera al largo di Ancona L’immagine dell’animale e il racconto dell’avvistamento sono stati diffusi dalla Fondazione Cetacea, che ha pubblicato anche un post dedicato a quello che viene definito un momento particolarmente emozionante per il mare Adriatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Balenottera avvistata al largo di Ancona: sorpresa nel giorno di Pasquetta VIDEO - Balenottera avvistata nell’Adriatico: immagini spettacolari al largo di RiminiAvvistamento eccezionale nel mare Adriatico: una balenottera è stata ripresa al largo nella giornata di Pasquetta. Leggi anche: Sorpresa al porto di Napoli: avvistata una balenottera al Molo Beverello Temi più discussi: Avvistata e filmata una balena al largo di Maratea | Il video; Spettacolo in mare, la balenottera nuota al largo dell’Elba; Maratea, avvistata una balena al largo della Costa Tirrenica; Primo avvistamento per la balenottera. Balenottera avvistata al largo di Rimini. Il mare Adriatico è vivoUn avvistamento straordinario nel mare Adriatico nel giorno di Pasquetta. Al largo di Rimini, a circa 60-70 miglia in direzione sud, di fronte ad Ancona e in prossimità delle piattaforme note come le ... altarimini.it VIDEO - Balenottera avvistata nell’Adriatico: immagini spettacolari al largo di RiminiAvvistamento eccezionale nel mare Adriatico: una balenottera è stata ripresa al largo nella giornata di Pasquetta. L’esemplare è stato avvistato lunedì, 6 aprile, a circa 60-70 miglia dalla costa in d ... riminitoday.it Avvistata una balenottera nelle acque del nostro mare Adriatico! L'evento sorprendente è stato ripreso ieri, 6 aprile, a 60/70 miglia in direzione Sud. Un bel regalo di Pasquetta che si è aggiunto alle calde giornate di queste feste. #rimini #comunerimini #avvi - facebook.com facebook