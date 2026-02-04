È scomparso Aldo Roscioni, conosciuto come il “sindaco” di Portonovo. Aveva 82 anni e negli anni aveva rilanciato la baia con idee innovative. La sua morte ha colpito chi lo conosceva e chi aveva visto i suoi interventi sulla spiaggia.

Ancona, 4 febbraio 2026 - È venuto a mancare a 82 anni Aldo Roscioni, detto il “sindaco” di Portonovo, grande innovatore e responsabile del rilancio della baia intera. La scomparsa all'ospedale di Torrette. Ad annunciarne la scomparsa è il Consorzio “La Baia di Portonovo” che “esprime profondo cordoglio per la scomparsa del nostro caro Aldo Roscioni, imprenditore visionario e figura simbolo della nostra comunità”. Per tutti è stato il ‘sindaco’ di Portonovo. Per tutti è stato il 'sindaco' di Portonovo: "il primo a credere davvero in questa baia, quando era ancora fragile e dimenticata ea trasformarla in un luogo unico, riconosciuto e amato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto Aldo Roscioni, addio al ‘sindaco’ di Portonovo. “Grande innovatore, rilanciò la baia”

È morto a 82 anni Aldo Roscioni, il "sindaco" di Portonovo.

Aldo Amleto Roscioni, noto come il 'sindaco di Portonovo', da decenni promuove lo sviluppo e la valorizzazione della baia.

