Nella baia di Portonovo un nuovo custode si occupa di pulizia, decoro e sorveglianza durante tutto l’inverno. La presenza si aggiunge alle iniziative volte a far vivere la zona anche nei mesi freddi e si concentra su attività di manutenzione e controlli. La novità rappresenta un passo concreto in questa direzione, portando attenzione alla cura del luogo anche fuori dalla stagione estiva.

Sorpresa, dopo tanti anni in cui si parla di far vivere Portonovo anche d'inverno, ecco una novità che va in quella direzione, al momento in termini di manutenzioni e controlli. E niente non è. Infatti, il Comune di Ancona istituisce una figura permanente di custode per la Baia di Portonovo nei mesi invernali. Da ottobre ad aprile, un manutentore garantirà pulizia, decoro e sorveglianza dell'area, coprendo il periodo finora privo di servizi comunali stabili. Il progetto, presentato dal Consorzio La Baia di Portonovo e approvato dalla giunta su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, ha durata biennale (2026-2028) e prevede un cofinanziamento comunale: 15.

© Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa nella baia di Portonovo. Un "custode" per tutto l’inverno tra pulizia, decoro e sorveglianza

Un 'manutentore' per Portonovo: l'iniziativa per garantire decoro e fruibilità dell'area anche in invernoIl progetto, avviato su proposta del consorzio La Baia di Portonovo, ha durata biennale (2026-2027 e 2027-2028) e si svolgerà continuativamente da...

