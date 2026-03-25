Acen e sindacati intesa in Prefettura | Bagnoli legalità e sicurezza precondizioni per lo sviluppo

Nella giornata di oggi si è svolto un incontro in Prefettura tra rappresentanti di aziende, sindacati e autorità locali, con l’obiettivo di discutere le condizioni per lo sviluppo dell’area di Bagnoli. Durante la riunione si è sottolineata l’importanza di rispettare la legalità e garantire la sicurezza come precondizioni fondamentali per procedere con i lavori di bonifica ambientale e interventi di riqualificazione.

“Il protocollo di legalità per la realizzazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di Bagnoli firmato oggi in Prefettura rappresenta un importante risultato, frutto di un lavoro di concerto volto a introdurre forti deterrenti contro i possibili tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata e significative misure per garantire maggiore sicurezza sul lavoro” sottolineano il presidente dell’Acen, Antonio Savarese e i segretari della Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, Valerio Medici, Massimo Sannino e Giuseppe Mele. “La legalità – continuano i firmatari – costituisce il presupposto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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