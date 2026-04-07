Il Comune di Bagno di Romagna ha diffuso un opuscolo che presenta il calendario degli eventi previsti per il 2026. Il documento fornisce dettagli sulle iniziative organizzate nel corso dell’anno, con date e descrizioni di ogni singola attività. La pubblicazione è stata resa nota come parte delle comunicazioni ufficiali dell’amministrazione comunale, che ha condiviso questa informazione con i cittadini e i visitatori.

Il Comune di Bagno di Romagna, con la pubblicazione di un utile opuscolo, ha reso noto il programma dei vari eventi 2026. Eventi che hanno preso il via con aprile e che si concluderanno con l’Epifania 2027. Dopo l’esordio con gli appuntamenti di Pasqua e Pasquetta, sabato prossimo 11 e domenica 12 aprile, nelle acque del Lago Pontini, avrà luogo la gara di pesca sportiva Carp Fishing. E sempre sabato 11 e domenica 12, promosso dall’associazione Dos Dias, al Rifugio Trappisa di Sotto si terrà il laboratorio ’Il Lupo di Trappisa’ per la realizzazione collettiva di Land Art. Domenica 12 in programma spettacoli e laboratori per bambini al Sentiero degli gnomi del Parco dell’Armina a Bagno, iniziative che verranno replicate ogni fine settimana da aprile a dicembre (email:il sentiero). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bagno, un anno ricco di iniziative

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