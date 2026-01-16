Verso il ' Giorno della Memoria' | ricco calendario di iniziative e nuove ' Pietre d' inciampo'

In occasione del Giorno della Memoria, Ferrara si appresta a promuovere un ricco calendario di iniziative dedicate alla memoria storica. Eventi e incontri coinvolgeranno diverse istituzioni, offrendo spazi di approfondimento e riflessione. Tra le novità, l’installazione di nuove ‘Pietre d’inciampo’ che contribuiscono a mantenere vivo il ricordo. Un’occasione per ricordare e riflettere sull’importanza di preservare la memoria collettiva.

Verso il giorno della Memoria. Come ogni anno, Ferrara si prepara a celebrare uno dei momenti più importanti – a livello storico – con una serie di iniziative che coinvolgeranno enti e istituzioni varie, con un calendario ricco di momenti di approfondimento e riflessione (scaricabile di seguito).

