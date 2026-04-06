Al via dei Campionati Europei di badminton 2026, un atleta italiano ha conquistato la vittoria nel match di apertura contro un avversario inglese, assicurandosi così l'accesso ai sedicesimi di finale nel singolare maschile. La competizione si svolge a Huelva, in Spagna, e l’atleta ha ottenuto il risultato positivo nella prima partita del torneo. La sua performance ha permesso di avanzare nel torneo continentale.

Giovanni Toti ha inaugurato i Campionati Europei di badminton 2026 con un successo a Huelva, in Spagna, superando l’avversario inglese Cholan Kayan e assicurandosi un posto ai sedicesimi di finale del singolare maschile. L’evento si svolge presso il Palacio de Deportes Carolina Marin e proseguirà fino a domenica 12 aprile. Il bresciano di 25 anni è stato l’unico rappresentante azzurro a scendere in campo durante la prima giornata della competizione continentale. Il match si è risolto con una vittoria per due set a uno. Toti ha chiuso le frazioni con i punteggi di 21-10, 14-21 e 21-17, riuscendo a prevalere in una sfida che ha presentato diverse complicazioni tecniche e psicologiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Badminton: Toti batte l’inglese e vola ai sedicesimi dell’Europeo

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