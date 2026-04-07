Aziende costituite in Francia e gestite a Barletta | sequestri per undici milioni di euro Accusa sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

La Guardia di finanza ha eseguito sequestri per un totale di undici milioni di euro in seguito a un'indagine su alcune aziende francesi gestite a Barletta. Secondo le autorità, le imprese sono accusate di aver sottratto fraudolentamente imposte dovute allo Stato. Un comunicato ufficiale riporta che il procedimento è stato avviato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto i sequestri.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica alla stessa sede, ha emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente di oltre 11 milioni di euro nei confronti di n. 2 amministratori di diritto e di fatto ed n. 1 socio di imprese coinvolte in una frode fiscale perpetrata tramite l’impiego di soggetti esteri riconducibili agli indagati. Tale provvedimento, eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale Barletta-Andria-Trani, ha riguardato due società sottoposte a verifica fiscale che, seppur costituite in Francia, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte nello Stato italiano, erano in toto gestite a Barletta da soggetti residenti nella sesta provincia pugliese. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Aziende costituite in Francia e gestite a Barletta: sequestri per undici milioni di euro Accusa, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte Salento, accuse: frode fiscale e bancarotta fraudolenta, sequestri per oltre due milioni di euro Tribunale di FoggiaDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: II inanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno concluso un’articolata attività di... Arezzo: case vacanze, sequestrati oltre 7 milioni a società con sede nel Regno Unito. L’accusa: totale evasione delle imposteAREZZO – La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni e un decreto di sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca, emesso dal G. Si parla di: Aziende costituite in Francia e gestite a Barletta: sequestri per undici milioni di euro. Aziende costituite in Francia e gestite a Barletta: sequestri per undici milioni di euro Accusa, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte11 milioni di euro nei confronti di n. 2 amministratori di diritto e di fatto ed n. 1 socio di imprese coinvolte in una frode fiscale perpetrata tramite l’impiego di soggetti esteri riconducibili agli ... noinotizie.it In Francia arriva la prima condanna per violazione della legge sulla due diligenceIl gruppo Yves Rocher sanzionato per repressione sindacale in Turchia. È la prima applicazione della legge sulla due diligence in Francia ... valori.it