Arezzo, un'operazione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di oltre 7 milioni di euro a una società con sede nel Regno Unito coinvolta in un'indagine sull'evasione fiscale. La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni e disposto il sequestro preventivo di beni, con un decreto emesso dal giudice competente. Le indagini riguardano principalmente attività di gestione di case vacanze.

AREZZO – La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni e un decreto di sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Firenze, per oltre 7,4 milioni di euro, nei confronti dell'amministratore di una società esterovestita, formalmente con sede nel Regno Unito ma di fatto operante in Italia, accusata di totale evasione di imposte, nel settore della intermediazione di locazioni turistiche di lusso.

© Firenzepost.it - Arezzo: case vacanze, sequestrati oltre 7 milioni a società con sede nel Regno Unito. L'accusa: totale evasione delle imposte

Affittano case vacanze di lusso a prezzi da nababbi e i soldi finiscono dalla Toscana finiscono negli Emirati ArabiArezzo, 13 marzo 2026 – Ville e case vacanze di lusso affittate online evadendo talmente l’imposta, sfruttando una società formalmente con sede nel Regno Unito ma di fatto operativa in Italia. La ... lanazione.it