Axios | Progressi nella trattativa tra Usa e Iran ma accordo difficile prima di scadenza ultimatum

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati segnati alcuni passi avanti nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, secondo fonti di Axios. Tuttavia, appare difficile concludere un accordo di cessate il fuoco prima della scadenza dell’ultimatum fissata dall’amministrazione americana, prevista per le 20 ora locale negli Stati Uniti e le 2 in Italia. La situazione resta tesa, con i negoziati ancora in corso e nessuna indicazione di una risoluzione imminente.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Nelle ultime 24 ore si sono registrati progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma resta improbabile il raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco entro la scadenza fissata da Donald Trump (le 20 ora americana, le 2 di notte in Italia). Lo riferiscono ad Axios fonti americane e israeliane. Secondo un funzionario statunitense, l'approccio della Casa Bianca sarebbe cambiato nelle ultime ore: da "possiamo trovare un accordo" a "possiamo trovarlo entro le 20?". Fonti americane riferiscono inoltre che la controproposta presentata dall'Iran il giorno precedente, "pur non essendo quello che volevamo, era molto migliore di quanto ci aspettassimo". 🔗 Leggi su Today.it

La resa dei conti tra Usa e Iran, lo stallo della trattativa e le manovre di caccia e navi. Axios: «Ecco le prove dell’attacco vicino: Trump è stufo»Malgrado gli annunci ufficiali, non ci sono prove che una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran sia all’orizzonte.

Iran, Axios: “Accordo fra Teheran e Usa improbabile, guerra più vicina”Una “guerra su larga scala” fra Iran e Usa è “più vicina” di quanto si pensi e “potrebbe iniziare molto presto”.

Siamo a un passo dalla guerra totale tra USA e Iran

Axios, ‘processo decisionale iraniano lento, potrebbe servire nuova proroga’(ANSA) – ROMA, 07 APR – I mediatori hanno comunicato alla Casa Bianca di essere al lavoro con gli iraniani su emendamenti e riformulazioni e hanno avvertito che il processo decisionale iraniano è m ... espansionetv.it

Trump: Colloqui positivi con l'Iran, che però smentisce. Axios: incontro a Islamabad in settimanaIl direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale dell'energia, Fatih Birol, ha messo in guardia lunedì contro un eccesso di ottimismo: anche se la guerra finisse presto, i mercati energetici non si ... ilfoglio.it