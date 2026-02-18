Iran Axios | Accordo fra Teheran e Usa improbabile guerra più vicina
Secondo Axios, un conflitto tra Iran e Stati Uniti è ormai vicino, a causa delle crescenti tensioni tra i due paesi. Il rischio di uno scontro armato si fa più concreto, con possibilità che il conflitto esploda nel prossimo futuro. Le recenti provocazioni e le sanzioni rinnovate hanno aumentato la tensione, portando le parti a un passo dal punto di rottura. Un nuovo scontro potrebbe scoppiare in qualsiasi momento, lasciando poche speranze di negoziato immediato. La situazione resta molto delicata e imprevedibile.
Una “guerra su larga scala” fra Iran e Usa è “più vicina” di quanto si pensi e “potrebbe iniziare molto presto”. Lo scrive Axios spiegando che – secondo alcune fonti – un’operazione militare statunitense in Iran sarebbe probabilmente una campagna massiccia, “della durata di settimane”, che assomiglierebbe più a una guerra vera e propria rispetto all’operazione mirata del mese scorso in Venezuela. Le stesse fonti hanno sottolineato che si tratterebbe probabilmente di una campagna congiunta Usa-Israele di portata molto più ampia rispetto alla ‘guerra dei 12 giorni’ dello scorso giugno. Axios sottolinea come al momento l’amministrazione Usa abbia adottato un approccio “a due binari” ovvero colloqui sul nucleare abbinati a un massiccio rafforzamento militare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Iran, Usa a Teheran: “Pronti all’incontro e a negoziare un accordo”L’amministrazione Trump ha fatto sapere all’Iran, attraverso vari canali, che è pronta a incontrarsi per negoziare un accordo.
Iran, Teheran: “Pronti a compromessi con Usa per accordo su nucleare”L'Iran, attraverso le sue fonti ufficiali, ha annunciato di essere disposto a negoziare con gli Stati Uniti per un accordo sul nucleare, a patto che Washington consideri la revoca delle sanzioni economiche.
Iran, Khamenei a Usa: attacco porterebbe guerra regionale
