Avvocato e commercialista litigano per lo studio processo a Torino | fuma dentro danneggia il pavimento non paga la tassa rifiuti

Un processo penale è iniziato oggi a Torino tra un avvocato e un commercialista coinvolti in una lite riguardante lo studio condiviso. Le accuse includono il fumo all’interno dei locali, danni al pavimento e il mancato pagamento della tassa sui rifiuti. La convivenza tra i due professionisti era caratterizzata da frequenti tensioni e discussioni che ora sono state portate in tribunale.

Una convivenza tanto turbolenta da finire in tribunale, al centro di un processo penale entrato nel vivo oggi, 7 aprile, dopo infiniti litigi, pesanti malumori e tensioni che – a distanza di anni – sono tutt’altro che risolte. Così si è incrinato il rapporto tra un avvocato di 65 anni e un commercialista 63enne, che a lungo hanno condiviso un ampio studio a Torino, in corso Stati Uniti. Il primo è imputato per diffamazione, difeso dalla collega Giuseppina Iossetti. Inviando un esposto, avrebbe offeso la reputazione del secondo, parte civile con l’avvocato Alessandro Dimauro, che lo aveva denunciato e adesso spera di essere risarcito. “Per colpa di ciò che ho subito, mi è addirittura venuta l’alopecia” ha testimoniato la presunta vittima, davanti alla giudice. 🔗 Leggi su Torinotoday.it La tassa sui pacchi da 2 euro danneggia l’Italia? Chi paga con i metodi per aggirarlaLa nuova tassa sui pacchi introdotta dal Governo all’inizio del 2026 sta producendo effetti diversi da quelli attesi. Tassa rifiuti, a Perugia bollette sempre più care e sopra la media nazionale. Lo studio Uil dal 2020 al 2025Lo studio è stato condotto su un campione riferito ad un nucleo composto da 4 componenti, su una abitazione di 80 mq.