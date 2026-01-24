La tassa sui pacchi da 2 euro danneggia l’Italia? Chi paga con i metodi per aggirarla

La tassa di 2 euro sui pacchi, introdotta dal Governo all’inizio del 2026, sta suscitando dibattiti sulla sua reale efficacia e sui possibili impatti sull’economia italiana. Questa misura, pensata per raccogliere entrate, solleva anche quesiti sulla sua incidenza sui consumatori e sulle modalità di pagamento alternative adottate per evitarla. Analizziamo le conseguenze e le strategie adottate da cittadini e aziende di fronte a questa novità.

La nuova tassa sui pacchi introdotta dal Governo all'inizio del 2026 sta producendo effetti diversi da quelli attesi. Il contributo di due euro sui pacchi di valore inferiore ai 150 euro provenienti da Paesi extra Ue nasce con l'obiettivo dichiarato di limitare l'ingresso di merci a basso costo, in particolare dalla Cina, e di recuperare risorse per i conti pubblici. A poche settimane dall'entrata in vigore, emergono criticità che stanno penalizzando il sistema logistico italiano senza garantire il gettito previsto. Come nasce la tassa sui pacchi. La misura è scattata il 1° gennaio 2026 e anticipa la tassa europea da tre euro approvata dall'Unione Europea, che entrerà in vigore a luglio.

