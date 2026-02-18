la cina accelera sui sottomarini nucleari stati uniti in allarme

La Cina ha costruito più sottomarini nucleari negli ultimi cinque anni rispetto agli Stati Uniti, creando tensioni tra le due superpotenze. La crescita rapida delle sue forze sottomarine preoccupa Washington, che teme di perdere il dominio nel mare. Nei porti cinesi, le navi si moltiplicano e le nuove unità vengono lanciate con frequenza crescente, segnando un cambiamento nel panorama militare globale.

Negli ultimi cinque anni la Cina ha varato più sottomarini a propulsione nucleare degli Stati Uniti, alimentando le preoccupazioni di Washington sulla tenuta del proprio primato navale. È quanto emerge da un rapporto dell’ Istituto internazionale per gli studi strategici (IISS), che evidenzia una crescita significativa della capacità cantieristica cinese tra il 2021 e il 2025. Secondo l’analisi, Pechino ha varato 10 sottomarini nucleari nel periodo considerato, contro i 7 degli Stati Uniti, superando Washington anche per tonnellaggio complessivo. Più battelli e più tonnellaggio. Le stime dell’IISS, elaborate attraverso immagini satellitari dei cantieri navali – poiché la Cina non pubblica dati ufficiali dettagliati – indicano che i nuovi sottomarini cinesi ammontano a circa 79. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

