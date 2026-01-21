Nel 2026 ci saranno molti più controlli fiscali | cosa prevede il nuovo piano dell'Agenzia delle Entrate

Nel 2026, l'Agenzia delle Entrate intensificherà i controlli fiscali con un piano che prevede l’utilizzo di tecnologie avanzate, tra cui l’intelligenza artificiale. Le nuove strategie includeranno accertamenti più mirati e lettere di compliance, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale mantenendo un rapporto equilibrato con i contribuenti. Questa trasformazione mira a garantire maggiore efficienza e trasparenza nelle attività di controllo.

Quets'anno l'Agenzia delle Entrate aumenterà significativamente i controlli fiscali, puntando su accertamenti più mirati, lettere di compliance e strumenti tecnologici avanzati, tra cui l'intelligenza artificiale, per combattere l'evasione senza appesantire i contribuenti. Ecco le novità.

Il nuovo piano dell’Agenzia delle Entrate: quest’anno 530mila controlli e 600mila verifiche sulle dichiarazioni dei redditiIl nuovo piano dell’Agenzia delle Entrate per il 2026 prevede un incremento delle attività di controllo, con circa 530.

