Caronte&Tourist premia gli studenti meritevoli | previste borse di studio e imbarco sui traghetti
Il 15 gennaio alle ore 10, nell’Auditorium del Gruppo Franza, si svolgerà la cerimonia di consegna delle borse di studio promosse da Caronte&Tourist. L’evento riconosce gli studenti meritevoli attraverso premi e opportunità di imbarco sui traghetti. Un’iniziativa che valorizza l’impegno scolastico e favorisce l’accesso ai servizi della società, promuovendo merito e opportunità per i giovani.
Si terrà giovedì 15 gennaio ore 10, nell’Auditorium del Gruppo Franza, la cerimonia di consegna delle borse di studio che la Società Caronte & Tourist S.p.A. assegna annualmente ai diplomati più meritevoli dell’Istituto di Istruzione Superiore “A.M. Jaci – Caio Duilio” di Messina.I premi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
TRIS Siracusa. . Borse di studio ai diplomati eccellenti dell’indirizzo Trasporti e Logistica sono state consegnate da parte del Gruppo Caronte & Tourist nell’Aula Magna dell’Itet “Leonardo Da Vinci” di Milazzo con una cerimonia di premiazione degli alunni che - facebook.com facebook
