Caronte&Tourist premia gli studenti meritevoli | previste borse di studio e imbarco sui traghetti

Il 15 gennaio alle ore 10, nell’Auditorium del Gruppo Franza, si svolgerà la cerimonia di consegna delle borse di studio promosse da Caronte&Tourist. L’evento riconosce gli studenti meritevoli attraverso premi e opportunità di imbarco sui traghetti. Un’iniziativa che valorizza l’impegno scolastico e favorisce l’accesso ai servizi della società, promuovendo merito e opportunità per i giovani.

