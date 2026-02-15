Avis Go solidarietà col turbo Raccolta sangue itinerante grazie a un’unità mobile
Avis Ravenna ha acquistato un’unità mobile per la raccolta di sangue e plasma, rispondendo alla crescente richiesta di donazioni nel territorio. La nuova auto, definita un’officina della solidarietà, si sposterà tra i comuni della provincia, facilitando l’accesso alle donazioni anche nelle zone più remote. Grazie a questa iniziativa, più persone potranno donare senza dover percorrere lunghe distanze. La presenza dell’unità mobile rappresenta un passo concreto per aumentare le donazioni e sostenere le esigenze degli ospedali locali.
È stata definita un’officina della solidarietà la nuova unità mobile attrezzata per la raccolta di sangue intero e plasma acquistata da Avis Provinciale Ravenna e che opererà su tutto il territorio bizantino, portando l’attività di donazione più vicino ai cittadini e ampliando le opportunità di accesso, anche per chi vive lontano dai punti di raccolta tradizionali. Si chiama Avis Go! ed è il frutto di un progetto ideato due anni fa e nato grazie alla collaborazione tra Avis Provinciale e le autorità politiche e mediche del territorio. L’obiettivo principale è quello di ampliare gli spazi e i punti di raccolta, soprattutto nei luoghi in cui non ci sono dei locali appositi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L'Avis presenta la nuova autoemoteca: potenziata la raccolta sul territorio con un'unità mobile di medicina trasfusionale
L’Avis di Ravenna ha presentato la sua nuova autoemoteca.
Avis, raccolta straordinaria di sangue
In occasione dell’82° anniversario del bombardamento su Castiglion Fiorentino, Avis organizza una raccolta straordinaria di sangue ad Arezzo il 19 dicembre 2025.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Avis Go, solidarietà col turbo. Raccolta sangue itinerante grazie a un’unità mobile; Presentata la nuova autoemoteca di Avis Ravenna: dal 2 marzo si sposterà in tutta la provincia.
Avis Go, solidarietà col turbo. Raccolta sangue itinerante grazie a un’unità mobileUna nuova autoemoteca raggiungerà i donatori anche in zone lontane. Il presidente Angeli: In questo modo aumenteremo le raccolte di plasma. . msn.com
A Groppallo polenta e solidarietà: Avis e Alpini raccolgono 3mila euro per AmopUna domenica all’insegna della solidarietà, della comunità e delle tradizioni. Si è svolta domenica, presso il Circolo Anspi di Groppallo – nella suggestiva Baia degli Alpini – la polentata benefica ... piacenzasera.it
Siamo pronti a festeggiare la VITA con la donazione! Il 15 febbraio, dalle 8 alle 13, presso il Bar di Maggio, l'Avis Enna vi aspetta per una giornata di solidarietà e amore! Il giorno dopo i festeggiamenti dell'amore, noi festeggiamo la vita con la donazione di facebook
Pallamano e solidarietà: ragazzi in campo per il Giardino dei donatori Avis x.com