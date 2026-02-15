Avis Ravenna ha acquistato un’unità mobile per la raccolta di sangue e plasma, rispondendo alla crescente richiesta di donazioni nel territorio. La nuova auto, definita un’officina della solidarietà, si sposterà tra i comuni della provincia, facilitando l’accesso alle donazioni anche nelle zone più remote. Grazie a questa iniziativa, più persone potranno donare senza dover percorrere lunghe distanze. La presenza dell’unità mobile rappresenta un passo concreto per aumentare le donazioni e sostenere le esigenze degli ospedali locali.

È stata definita un’officina della solidarietà la nuova unità mobile attrezzata per la raccolta di sangue intero e plasma acquistata da Avis Provinciale Ravenna e che opererà su tutto il territorio bizantino, portando l’attività di donazione più vicino ai cittadini e ampliando le opportunità di accesso, anche per chi vive lontano dai punti di raccolta tradizionali. Si chiama Avis Go! ed è il frutto di un progetto ideato due anni fa e nato grazie alla collaborazione tra Avis Provinciale e le autorità politiche e mediche del territorio. L’obiettivo principale è quello di ampliare gli spazi e i punti di raccolta, soprattutto nei luoghi in cui non ci sono dei locali appositi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avis Go, solidarietà col turbo. Raccolta sangue itinerante grazie a un’unità mobile

L’Avis di Ravenna ha presentato la sua nuova autoemoteca.

