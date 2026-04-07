Aveva staccato la lingua alla fidanzata con un morso oggi la condanna del tribunale

Un uomo di 30 anni è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere dal tribunale di Arezzo. La sentenza si riferisce a un episodio avvenuto in cui l’imputato ha aggredito la fidanzata, che era incinta, moridendole un pezzo di lingua con un morso. La vicenda ha attirato l’attenzione per la violenza e la gravità delle ferite riportate dalla donna. La decisione è stata comunicata oggi, 7 aprile.

L'imputato, un 30enne aretino, dovrà scontare 4 anni e 6 mesi di reclusione. I fatti risalgono al giugno 2025, quando la donna era incinta Aveva aggredito la fidanzata incinta e con un morso le aveva staccato la lingua. Per quel fatto un aretino di 30 anni è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione: la sentenza è arrivata oggi, 7 aprile. Il processo era cominciato a novembre 2025, mentre l'aggressione risale alla notte del 15 giugno dell'anno scorso. La giovane donna, all'epoca dei fatti 29enne, si era costituita parte civile, assistita dagli avvocati Osvaldo Fratini e Daniela Rossi. L'ex fidanzato, attualmente in carcere a Prato, era in aula difeso dall'avvocato Silvia Gori. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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