Madre gravemente malata salvata da un’infermiera | il figlio aveva staccato tutto per affidarsi alla volontà di Dio

Un episodio che ha lasciato senza parole si è verificato a Bari lo scorso 15 dicembre. Un uomo di 47 anni ha tentato di uccidere la propria madre, una donna anziana, staccando tutte le macchine che la tenevano in vita. La donna è stata salvata grazie all’intervento tempestivo di un’infermiera, che ha chiamato i soccorsi e ha evitato il peggio. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La vicenda ha fatto scalpore in città, tra shock e domande sulla gestione delle decisioni di fine vita

Un drammatico episodio di cronaca ha scosso Bari lo scorso 15 dicembre, quando un uomo di 47 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della propria madre anziana. La donna, allettata da tempo a causa di una grave patologia oncologica, è stata salvata grazie al tempestivo intervento di un'infermiera del servizio di assistenza domiciliare. I fatti si sono svolti in un'abitazione alla periferia del capoluogo pugliese, dove il 47enne viveva come unico convivente dell'anziana madre. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri, l'uomo avrebbe staccato tutti gli ausili e le apparecchiature sanitarie che tenevano in vita la donna, mettendo seriamente a rischio la sua sopravvivenza.

