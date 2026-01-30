Bari morta la donna a cui il figlio aveva staccato i dispositivi salvavita per fare la volontà di Dio

A Bari, una donna malata di cancro è morta dopo che il figlio aveva staccato tutti i dispositivi che la tenevano in vita. L’uomo ha detto di aver fatto tutto per seguire la volontà di Dio, ma ora la sua madre non ce l’ha fatta. La vicenda ha suscitato molte polemiche e si indaga sulle motivazioni e sulle responsabilità.

L'uomo aveva staccato tutti i dispositivi che tenevano in vita la madre malata oncologica sostenendo di voler semplicemente fare "la volontà di Dio".

