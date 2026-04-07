Avellino Voucher Nido per l' anno 2026 2027 | tutte le informazioni utili

È stato reso noto che la scadenza per presentare le domande relative ai Voucher Nido comunali per l’anno scolastico 202627 è il 10 aprile 2026. Questa data riguarda tutte le richieste per l’accesso ai contributi destinati alle famiglie con figli in età da nido. Chi fosse interessato deve rispettare il termine stabilito per poter partecipare alle assegnazioni. Le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli uffici comunali.

Possono inoltrare domanda i genitori (i tutori o gli affidatari) di minori residenti nel Comune di Avellino, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni Si ricorda che la scadenza per la presentazione delle richieste relative ai Voucher Nido comunali per l’anno scolastico 202627 è fissata per il giorno 10 aprile 2026. L’intervento è finalizzato a sostenere le famiglie relativamente alle spese connesse alla retta di frequenza mensile, prevedendo quattro (4) fasce di contribuzione: Il valore mensile dei voucher sarà pari alla retta di frequenza del Nido e, comunque, non potrà superare i sopra indicati importi suddivisi per fasce Isee. Nel caso in... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Aggiornamento GPS 2026/27 e 2027/28, online la pagina del Ministero con tutte le informazioni utiliIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibile la pagina dedicata all’aggiornamento e rinnovo biennale delle Graduatorie provinciali...

Asili nido, partono le iscrizioni per il nuovo anno scolastico: tutte le informazioniAperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali, convenzionati e allo spazio bambini.