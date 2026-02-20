Aggiornamento GPS 2026 27 e 2027 28 online la pagina del Ministero con tutte le informazioni utili
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato online le nuove date per l’aggiornamento delle GPS 202627 e 202728, a causa delle modifiche introdotte nel sistema di assegnazione delle supplenze. La pagina dedicata fornisce tutte le informazioni necessarie, come le scadenze e i requisiti richiesti. Le graduatorie di prima e seconda fascia si aggiornano ogni due anni, per garantire un elenco aggiornato dei candidati disponibili. La pubblicazione mira a facilitare il processo di iscrizione e rinnovo per gli insegnanti interessati.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibile la pagina dedicata all’aggiornamento e rinnovo biennale delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di I e II fascia e delle corrispondenti graduatorie di istituto per gli anni scolastici 202627 e 202728. L'articolo Aggiornamento GPS 202627 e 202728, online la pagina del Ministero con tutte le informazioni utili.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti discussi: Provincia delle GPS 2026: unica per tutte le classi di concorso, si sceglie nella domanda di marzo e vale per due anni. Pillole di Question Time; Rinnovo GPS 2026/2027 e 2027/2028, dalle 12 di lunedì 23 febbraio al via le istanze di inserimento e aggiornamento; GPS sostegno 2026: come funzionano le immissioni in ruolo?; GPS 2026: C'è la Data. Il 23 Febbraio parte l'aggiornamento.
Apertura delle GPS 2026, e date per presentare la domanda e le modalitàL'aggiornamento GPS è imminente. Scopri dettagli sulle date e procedure per gli aspiranti insegnanti nelle scuole italiane. informazionescuola.it
Aggiornamento GPS 2026: Ci stiamo avvicinando all’ora X. Finisce l’era del saltati dall’algoritmo. Il punto di Marco Vulcano (FLCGIL)Nel Question Time di ieri 18 febbraio, Marco Vulcano della FLC CGIL ha tracciato un quadro delle principali novità attese con il prossimo aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ( ... orizzontescuola.it
