Aggiornamento GPS 2026 27 e 2027 28 online la pagina del Ministero con tutte le informazioni utili

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato online le nuove date per l’aggiornamento delle GPS 202627 e 202728, a causa delle modifiche introdotte nel sistema di assegnazione delle supplenze. La pagina dedicata fornisce tutte le informazioni necessarie, come le scadenze e i requisiti richiesti. Le graduatorie di prima e seconda fascia si aggiornano ogni due anni, per garantire un elenco aggiornato dei candidati disponibili. La pubblicazione mira a facilitare il processo di iscrizione e rinnovo per gli insegnanti interessati.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibile la pagina dedicata all’aggiornamento e rinnovo biennale delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di I e II fascia e delle corrispondenti graduatorie di istituto per gli anni scolastici 202627 e 202728. L'articolo Aggiornamento GPS 202627 e 202728, online la pagina del Ministero con tutte le informazioni utili.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

