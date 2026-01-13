Dal Pd totale sostengo al candidato sindaco Costantini Sul consiglio di Stato | Certificato il caos ai seggi

Il Pd regionale e provinciale conferma il sostegno al candidato sindaco Carlo Costantini. Sul recente episodio al Consiglio di Stato, si evidenzia come siano state certificate le criticità e il caos verificatisi ai seggi. La nostra attenzione resta rivolta a garantire trasparenza e correttezza nel processo elettorale, affinché il risultato rifletta la volontà dei cittadini e si rafforzi la fiducia nelle istituzioni locali.

Segreteria regionale e provinciale del Pd pronta a sostenere il candidato sindaco, il consigliere comunale Carlo Costantini. in vista del ritorno alle urne in 23 sezioni così come stabilito dal consiglio di Stato con la sentenza che ha chiuso la partita dei ricorsi e riaperto quella elettorale. Dal Pd totale sostengo al candidato sindaco Costantini. Sul consiglio di Stato: "Certificato il caos ai seggi" - A dichiararlo sono il segretario regionale Marinelli e la segretaria provinciale Ranalli che invitano il sindaco Carlo Masci a "non fare finta di niente" dicendosi pronti per la campagna elettorale

