La svolta del Pd Furfaro sceglie Biffoni | Lui candidato sindaco ma unisca nuovo e radici

Marco Furfaro, numero due del Pd nazionale, rompe gli indugi e appoggia Matteo Biffoni per il terzo mandato da sindaco di Prato. La sua scelta mette fine a settimane di incertezza e dà una spinta forte alla candidatura dell’attuale primo cittadino, che ora deve consolidare il suo sostegno interno. La decisione di Furfaro arriva alla vigilia della scelta del segretario pratese e potrebbe cambiare gli equilibri nella corsa alle amministrative.

Il numero due del Pd nazionale, il deputato Marco Furfaro, rompe lo stallo e lancia, alla vigilia della scelta del segretario pratese, Matteo Biffoni per il terzo mandato di sindaco. "La città è a un crocevia: energia e competizione globale da una parte, legalità e qualità del lavoro dall’altra; illegalità e sfruttamento danneggiano lavoratori e imprese sane. Per questo è tempo di voltare pagina e costruire, con corpi sociali e mondo produttivo, un patto cittadino. L’unità non è una parola: è una responsabilità" dice. Furfaro, sabato scorso dialogo acceso tra lei e Biffoni. "Con Matteo c’è un rapporto di lunga data e un confronto sempre diretto: siamo persone che preferiscono parlare chiaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

