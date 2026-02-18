Dogana di Avellino Comune al lavoro per la gestione dell' antico edificio

Il Comune di Avellino ha avviato i lavori di restauro della Dogana, un edificio storico che rischiava di perdere le sue caratteristiche originali. La recente rimozione di ponteggi e impalcature ha permesso ai residenti di vedere finalmente la facciata restaurata, dopo anni di interventi di consolidamento.

Perrotta: "Vogliamo evitare che dopo l'inaugurazione ci sia una chiusura a causa della mancanza di una gestione dell'immobile" Sono in dirittura di arrivo i lavori di restauro della Dogana di Avellino. Nei giorni scorsi, i cittadini hanno potuto ammirare la nuova facciata, liberata da ponteggi e impalcature che da anni occultavano l'antico edificio del centro storico. A fare il punto sull'ultimazione dell'intervento di riqualificazione e sulla destinazione d'uso la commissaria Giuliana Perrotta che, questa mattina, a Palazzo di Città ha incontrato nuovamente Franco Festa, portavoce del Comitato Salviamo la Dogana.

Avellino, la Dogana torna a mostrarsi: storia, assenze e ancora troppe sfide in arrivoDopo quasi quattro anni di silenzio, la facciata della Dogana di Avellino si mostra di nuovo.

