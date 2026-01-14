È stata depositata la relazione tecnica sulle chat private di Massimiliano Santini, un documento fondamentale nell’ambito dell’inchiesta Affidopoli. La relazione, ora disponibile per i difensori dei 25 indagati, rappresenta uno snodo importante nella fase processuale, offrendo elementi chiave per chiarire il contesto delle conversazioni digitali e il ruolo di Santini all’interno delle indagini.

Pesaro, 14 gennaio 2026 – La relazione tecnica sulle chat “segrete” di Massimiliano Santini c’è, è stata depositata ed è ora ufficialmente a disposizione dei difensori dei 25 indagati nell’ambito dell’ inchiesta Affidopoli. È questo il cuore dell’atto notificato ieri dalla Procura della Repubblica di Pesaro: un avviso di deposito atti che non chiude l’inchiesta, ma la porta in una fase decisiva, rendendo consultabili le carte su cui si regge una parte centrale dell’indagine. Un passaggio che significa una cosa sola: le difese possono finalmente vedere cosa ha in mano la Procura. E tra quei documenti c’è soprattutto il lavoro tecnico su uno snodo investigativo che da mesi resta al centro dell’attenzione: un iPhone che potrebbe non aver raccontato tutto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affidopoli, dentro le chat segrete di Santini: inchiesta allo snodo decisivo

