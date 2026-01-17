Avellino-Carrarese equilibrio fragile e punti pesanti | la presentazione del match
Alle ore 15:00 di oggi, sabato 17 gennaio 2026, lo stadio Partenio – Lombardi ospita la sfida tra Avellino e Carrarese, valida per la ventesima giornata di Serie BKT. Un incontro che si preannuncia equilibrato, in cui entrambi i team cercano punti importanti per la classifica. La partita rappresenta un'occasione per entrambe le squadre di consolidare le proprie posizioni e proseguire nel campionato con determinazione.
Oggi, sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino si gioca il match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie BKT. Le due squadre si giocano un pezzo di salvezza. Biancolino ha quasi tutti a disposizione e il peso di tenerli insieme, uno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Pronostico Avellino vs Carrarese – 17 Gennaio 2026 - Carrarese delinea una sfida interessante in Serie B, in programma il 17 Gennaio 2026 alle 15:00 presso lo Stadio Partenio
Carrarese Mister Calabro inquadra l'Avellino: "Servirà una partita mentalmente... maschia" - Lo staff azzurro e i compagni si stringono attorno al portiere Fiorillo che mercoledì scorso ha perso il padre.
Domani è match day: Avellino–Carrarese In diretta dallo Stadio Partenio Lombardi vi racconteremo la gara come sempre con pathos e colore, dentro e fuori dal campo. Start live ore 14:20
Sabato 17 gennaio Avellino (AV) Partenio - Lombardi 15:00 Avellino Carrarese
