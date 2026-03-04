Avellino-Padova prevendita dei biglietti | le info

Oggi alle 15:00 parte la prevendita dei biglietti per la partita tra Avellino e Padova, in programma sabato 7 marzo alle 15:00 allo stadio Partenio – Lombardi. L’U.S. Avellino 1912 ha comunicato questa apertura, che riguarda i tagliandi per il match valido per la ventottesima giornata di campionato. La vendita anticipata si svolge a partire da questo pomeriggio.

L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà questo pomeriggio, mercoledì 4 marzo 2026, alle ore 15:00 la prevendita in vista del match tra Avellino e Padova che verrà disputato sabato 7 marzo alle ore 15:00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la ventottesima giornata del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Sabato Avellino-Padova, la prima di quattro gare decisive per la salvezza #Avellino facebook