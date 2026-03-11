Biglietti Avellino- SudTirol le info sulla prevendita

L’U.S. Avellino 1912 ha annunciato che la prevendita dei biglietti per la partita contro il SudTirol aprirà giovedì 12 marzo alle 15:00. Il match si terrà mercoledì 18 marzo alle 20:00 allo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e rappresenta la trentunesima giornata del campionato. I dettagli sulla vendita sono stati comunicati ufficialmente dall’associazione.

L'U.S. Avellino 1912 comunica che partirà domani pomeriggio, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 15:00 la prevendita in vista del match tra Avellino e SudTirol che verrà disputato mercoledì 18 marzo alle ore 20:00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la trentunesima giornata.