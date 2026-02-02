La multa non valida e il ricorso per un autovelox non omologato

In Italia ci sono solo mille autovelox omologati, mentre gli altri oltre 10mila sono irregolari o non ufficiali. La differenza è grande e molti automobilisti sono convinti di essere multati ingiustamente. Recentemente, un ricorso di un automobilista contro una multa per un autovelox non omologato ha portato alla luce questa discrepanza. La multa è stata dichiarata nulla, lasciando aperto il dibattito sulla validità delle sanzioni basate su dispositivi non ufficiali.

Un ex giudice di pace ha presentato ricorso contro una multa rilevata da un autovelox non omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

