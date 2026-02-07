Il governo non cambia data al Referendum Giustizia dopo la decisione della Cassazione | cosa succede ora

Il governo Meloni ha deciso di non spostare la data del referendum sulla giustizia. La votazione si terrà il 22 e 23 marzo, come previsto. La decisione arriva dopo la sentenza della Cassazione, che ha confermato la data stabilita. Nessuna modifica, quindi, e i cittadini sono chiamati alle urne tra poco più di un mese.

Il governo Meloni, riunito nel Consiglio dei ministri, ha deciso che la data del referendum sulla riforma della giustizia non cambierà: si vota il 22 e 23 marzo. L'annuncio arriva dopo l'ordinanza senza precedenti della Cassazione, che venerdì ha accolto un nuovo testo per il quesito referendario. Si apre la strada a un possibile, nuovo ricorso al Tar.

