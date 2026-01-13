Lavori sull' A2 Autostrada del Mediterraneo | disagi e limitazioni in provincia di Salerno

Si informa che sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in particolare sulla diramazione di Napoli, saranno adottate limitazioni al traffico a causa di lavori di manutenzione. Tali interventi potrebbero causare disagi e rallentamenti per gli utenti in provincia di Salerno. Si consiglia di pianificare gli spostamenti con anticipo e di consultare eventuali aggiornamenti sulle condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.

Manutenzione, lungo la A2 "Autostrada del Mediterraneo" – Diramazione Napoli: saranno attivate limitazioni al traffico in provincia di Salerno. Nel dettaglio, dal km 0,000 al km 1,800 della A2 Diramazione Napoli, in carreggiata nord, sarà attivo un restringimento di carreggiata con chiusura della.

Lavori sull'autostrada A2: lunghe file tra Campagna e Sicignano, rabbia tra gli automobilisti - Traffico in autostrada, lungo la A2 del Mediterraneo, da Campagna fino a Sicignano, in direzione sud, per dei lavori in corso che hanno causato lunghe file. ilmattino.it

Gemme (Anas) è commissario di Governo per l'ammodernamento - Lavori per l’ammodernamento del tratto dell’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo” compreso tra Cosenza e Altilia. quattroruote.it

