Autostrada chiusa nel tratto fra Chieti e Pescara nord per lavori di pavimentazione | i percorsi alternativi

Questa notte l’autostrada A14 tra Pescara ovest e Pescara nord rimarrà chiusa per lavori di pavimentazione. Chi deve viaggiare verso Ancona o Bologna dovrà seguire percorsi alternativi. La chiusura durerà alcune ore, causando disagi ai pendolari e agli automobilisti in transito. I lavori sono stati programmati per migliorare la strada e garantire maggiore sicurezza.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.