Autostrada chiusa nel tratto fra Chieti e Pescara nord per lavori di pavimentazione | i percorsi alternativi
Questa notte l’autostrada A14 tra Pescara ovest e Pescara nord rimarrà chiusa per lavori di pavimentazione. Chi deve viaggiare verso Ancona o Bologna dovrà seguire percorsi alternativi. La chiusura durerà alcune ore, causando disagi ai pendolari e agli automobilisti in transito. I lavori sono stati programmati per migliorare la strada e garantire maggiore sicurezza.
Autostrada A14 chiusa per una notte, nel tratto compreso fra i caselli Pescara ovest Chieti e Pescara nord Città Sant'Angelo, verso AnconaBologna. La chiusura, per consentire lavori di pavimentazione, è prevista dalle ore 22 di sabato 7 febbraio, alle 6 di domenica 8 febbraio.In alternativa, si.🔗 Leggi su Chietitoday.it
