Autostrada A1 | stazione di Firenze Impruneta chiusa per una notte

Questa notte, la stazione di Firenze Impruneta sull’autostrada A1 resterà chiusa. La chiusura durerà alcune ore e causerà disagi ai viaggiatori che devono attraversare la zona. Le autorità hanno disposto i lavori di manutenzione, e i mezzi devono seguire percorsi alternativi. Chi viaggia verso sud o nord dovrà pianificare in anticipo il percorso e fare attenzione alle indicazioni sulla strada.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma: Firenze sud; in uscita per chi proviene da Bologna: Firenze Scandicci.

Questa notte, la stazione di Firenze Impruneta sull’autostrada A1 sarà chiusa, creando disagi e necessità di percorsi alternativi per gli automobilisti.

