Sicilia Anas | lavori ss640 chiude temporaneamente lo svincolo di Serradifalco

L'Anas ha deciso di chiudere temporaneamente lo svincolo di Serradifalco sulla SS640, dopo aver avviato lavori di manutenzione che dureranno una settimana. La chiusura si rende necessaria per permettere interventi di riparazione su alcuni tratti dell’arteria, che ogni giorno vede transitare centinaia di veicoli. Chi si trova a passare in zona dovrà trovare percorsi alternativi per evitare disagi e code.

Lavori Anas sulla SS640: Sette Giorni di Disagi per lo Svincolo di Serradifalco. La viabilità della Strada Statale 640, arteria cruciale che attraversa la Sicilia centrale, sarà temporaneamente interrotta a causa di lavori di manutenzione programmata. Lo svincolo di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, sarà chiuso al traffico dal 19 al 26 febbraio, causando disagi per chi si dirige verso Delia e le zone limitrofe. L’Anas ha predisposto percorsi alternativi per mitigare l’impatto sulla circolazione. Un Intervento Necessario per la Sicurezza Stradale. L’ordinanza dell’Anas, comunicata il 13 febbraio 2026, rende noto che la chiusura della rampa dello svincolo di Serradifalco, in corrispondenza della Strada Provinciale 133, è necessaria per consentire interventi di manutenzione sulla SS640.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su sicilia anas

A partire da sabato 17 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Ponte Navicello sulla strada provinciale 255

Per consentire interventi di manutenzione delle barriere di sicurezza, lo svincolo di Cotignola sulla D14 Diramazione per Ravenna sarà chiuso dalla domenica sera alle prime ore di lunedì.

Ultime notizie su sicilia anas

Sicilia, Anas: lavori ss640, chiude temporaneamente lo svincolo di SerradifalcoAnas comunica che, da lunedì 19 febbraio a giovedì 26 febbraio, per consentire lo svolgimento in piena sicurezza di alcuni interventi di manutenzione programmata, lungo la strada statale 640 Strada d ... ilfattonisseno.it

Ss 640 Caltanissetta-Agrigento, si accelera per l'ultimo lotto dei lavoriSs 640 Caltanissetta-Agrigento, si accelera per l'ultimo lotto dei lavori Cantieri cominciati, poi sospesi, poi ripresi, una attesa che va avanti da 13 anni. I tratti ancora critici con le opere più ... rainews.it

Masso crolla sulla strada statale 185 a Novara di Sicilia, Anas e forze dell'ordine sul posto per la messa in sicurezza - facebook.com facebook