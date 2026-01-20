Alessandria così è stata scoperta dai carabinieri un' auto rubata con targhe false | due arresti

Durante un normale controllo notturno a Pavia, i Carabinieri hanno scoperto un’auto rubata con targhe contraffatte. L’intervento ha portato all’arresto di due uomini, accusati di riciclaggio e ricettazione. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto ai reati predatori, contribuendo alla sicurezza sul territorio. La vicenda evidenzia l’importanza della vigilanza e delle forze dell’ordine nel prevenire e contrastare il crimine.

Eseguite due misure cautelari a Alessandria. Due uomini sono stati arrestati in quanto ritenuti responsabili di riciclaggio, ricettazione, falso materiale e possesso di strumenti atti allo scasso. L’intervento è stato avviato durante i controlli notturni nelle aree periferiche della città, quando una pattuglia ha individuato un’auto sospetta nei pressi di un centro commerciale. I dettagli dell’operazione sono stati resi noti dalle forze dell’ordine, che hanno ricostruito le fasi dell’indagine e le modalità con cui i due soggetti hanno tentato di eludere i controlli. Operazione dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio durante un servizio di pattugliamento notturno nelle zone periferiche della città. 🔗 Leggi su Virgilio.it

