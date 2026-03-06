Frodi per quasi 2 milioni di euro | sequestrati conti correnti appartamenti e auto di lusso

La guardia di finanza ha eseguito sequestri in diverse province italiane, tra cui Monza e Brianza, per un totale di quasi 2 milioni di euro in frodi. Sono stati sequestrati conti correnti, appartamenti e auto di lusso. L’operazione ha coinvolto numerosi soggetti e ha portato alla confisca di beni di valore legati alle attività illecite.

Importante operazione su scala nazionale da parte delle Fiamme Gialle che ha coinvolto anche la Brianza. Dodici persone indagate Ondata di sequestri da parte della guardia di finanza in numerose province italiane, Monza e Brianza compresa. Sequestri avvenuti nei confronti di 12 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere, truffa aggravata ai danni dell'Ue e dello Stato e false comunicazioni sociali. Tutto è partito da un controllo eseguito dalle Fiamme Gialle nei confronti di una società biellese, selezionata grazie ad una mirata attività d'intelligence e di controllo economico del territorio, risultata aver indebitamente percepito un finanziamento Pnrr.