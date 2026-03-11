Crans Montana sequestrati auto di lusso e orologi ai Moretti | valore oltre mezzo milioni di franchi

A Crans-Montana, le autorità hanno sequestrato alle persone indagate per la strage di Capodanno beni di lusso del valore di oltre mezzo milione di franchi. Tra i beni sequestrati ci sono auto di marca Bentley, Porsche e Maserati, numerosi orologi Rolex e anche una pistola. I coniugi coinvolti sono stati sottoposti a questa misura in relazione all’indagine in corso.

Ai coniugi Jacques e Jessica Moretti, indagati per la strage di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana, sono stati sequestrati beni di lusso: auto (tra cui una Bentley, una Porsche e una Maserati), diversi Rolex e anche una pistola. Serviranno a coprire spese legali e risarcimenti alle famiglie delle 41 vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Società, auto, ville e orologi di lusso: sequestrati beni per 36.5 milioni di euro ad un'imprenditrice emilianaI finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna - Sezione... Crans-Montana, la procura chiede una cauzione di 400mila franchi ai Moretti(Adnkronos) – I procuratori vallesani che indagano sulla tragedia di Crans-Montana chiedono una cauzione di 400mila franchi (200mila ciascuno), circa... Tutti gli aggiornamenti su Crans Montana Temi più discussi: La Francia nega la rogatoria per il sequestro dei beni dei Moretti ai pm che indagano sul rogo di Crans-Montana; Crans Montana, Moretti sospettati di riciclaggio denaro; Crans-Montana, la Francia nega la rogatoria per il sequestro dei beni dei Moretti. Indagato anche il sindaco; Crans Montana, dopo la tragedia di Capodanno i carabinieri chiudono un disco bar: ?sanzioni per 11.600 euro. Crans-Montana, sequestrati ai Moretti auto e orologi di lusso per oltre mezzo milione di franchiStrage di Crans-Montana, sequestrati ai Moretti auto e orologi di lusso per oltre mezzo milione di franchi per coprire spese legali e risarcimenti. tgcom24.mediaset.it Crans Montana, Moretti sospettati di riciclaggio denaro(LaPresse) Gli inquirenti hanno esaminato i conti di Jacques e Jessica Moretti: secondo nuovi documenti, la coppia che gestisce il bar ... stream24.ilsole24ore.com Le indagini su Jacques e Jessica Moretti - proprietari del bar Le Constellation, teatro della strage di Capodanno di Crans-Montana - hanno permesso di ricostruire il patrimonio della coppia, che secondo gli inquirenti era solita condurre una vita glamour. Com - facebook.com facebook Crans-Montana, il buttafuori: "Nessun aiuto dalla polizia" #crans-montana x.com