Auto distrutta dalle fiamme ai Colli Sarrizzo durante la Pasquetta

Durante il giorno di Pasquetta, sui Colli Sarrizzo, area alle porte di Messina frequentata da famiglie e gruppi di giovani, un’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme. L’incendio si è verificato nel pomeriggio e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Nessuna altra vettura o persona è rimasta coinvolta.

Intervento di vigili del fuoco e carabinieri nell’area collinare frequentata per le gite festive: nessun ferito, origini del rogo ancora da chiarire Momenti di apprensione nel giorno di Pasquetta sui Colli Sarrizzo, area collinare alle porte di Messina tradizionalmente affollata da famiglie e gruppi di giovani per i picnic festivi. Nel pomeriggio di ieri un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme mentre si trovava parcheggiata nella zona frequentata dai messinesi per le consuete gite fuori porta. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento del rogo, e i carabinieri, arrivati per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Incendio a Milano, auto avvolta e distrutta dalle fiamme Leggi anche: Auto distrutta dalle fiamme: Vigili del fuoco al lavoro Atripalda, paura nella notte: auto distrutta dalle fiammeUn’auto è stata pesantemente danneggiata un incendio avvenuto la notte scorsa ad Atripalda. Il fatto si p verificato intorno alle 3,30 della notte tra sabato e oggi in via Tiratore. L’intervento dei ... ilmattino.it Auto in fiamme a San Benigno, trovato cadavere di donna carbonizzataL'intervento, all'alba, dei Vigili del fuoco. Massimo riserbo, ma la Polizia indaga in ogni direzione: dall'omicidio al suicidio ... rainews.it