Il 2 aprile 2026 è stata pubblicata una ricerca che rivela un legame genetico e biologico tra autismo e Alzheimer, evidenziando un ruolo comune della via mTOR. Lo studio si basa su analisi genetiche condotte su campioni di pazienti affetti da entrambe le condizioni, con l’obiettivo di comprendere le connessioni tra queste patologie. La scoperta apre nuove prospettive per approfondire i meccanismi alla base di disturbi apparentemente diversi.

Ricercatori hanno individuato un legame genetico e biologico tra autismo e Alzheimer in un’indagine scientifica pubblicata il 2 aprile 2026. La scoperta ridefinisce l’interazione tra sviluppo infantile e declino cognitivo senile. Il cervello umano non segue percorsi separati tra inizio e fine della vita. Quello che prima appariva come due linee parallele si rivela oggi un unico ecosistema neurologico complesso. Questa svolta ha implicazioni dirette sulla salute pubblica. Una vasta popolazione di persone diagnosticate con disturbi dello spettro autistico sta raggiungendo l’età dell’invecchiamento, portando sfide cliniche inedite. Il meccanismo delle sinapsi e la via mTOR. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autismo e Alzheimer: la via mTOR svela un unico legame genetico

Leggi anche: Smog e rischio Alzheimer, uno studio svela il legame

Vaccino COVID in gravidanza: nessun legame con autismoUno studio recente fornisce nuove evidenze rassicuranti: la vaccinazione a base di mRNA contro il COVID-19 poco prima o durante la gravidanza non è...

Temi più discussi: Autismo e Alzheimer: c'è un legame biologico (che potrebbe cambiare il modo di trattarle); Atlante del cervello umano: svolta per autismo e Alzheimer; Svelato legame tra autismo e alzheimer; Un utile servizio online rivolto soprattutto ai caregiver familiari e personali.

Autismo e Alzheimer: c'è un legame biologico (che potrebbe cambiare il modo di trattarle)Si allunga la lista dei geni in comune tra il modo in cui il cervello prende forma e, con il passare dell'età, si disgrega. Una scoperta che apre nuove prospettive di cura per entrambe le condizioni ... msn.com

La molecola che può migliorare la memoria nell'autismo e nell'AlzheimerUn altro passo è stato compiutoverso la comprensione dei meccanismi e la curadi malattie dello sviluppo del sistema nervoso, come l'autismo, e di malattie neuro-degenerative, come il morbo di ... it.blastingnews.com

Autismo, il Cga ribalta le regole: stop alle gare per l’accreditamento, svolta nel Trapanese #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Autismo e Alzheimer: c'è un legame biologico (che potrebbe cambiare il modo di trattarle) x.com