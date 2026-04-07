Il 1 aprile, a Torre Melissa, si è svolta la Festa dell’Inclusione organizzata dall’associazione Voglia di Vincere – Sportello amico autismo. La manifestazione ha coinvolto diverse attività rivolte alle persone con autismo e alle loro famiglie. L’evento si è concentrato sull’importanza di andare oltre l’accessibilità, promuovendo pratiche di integrazione reale e condivisa all’interno della comunità locale.

L’associazione Voglia di Vincere – Sportello amico autismo ha organizzato a Torre Melissa, il 1 aprile, la Festa dell’Inclusione. L’evento ha riunito cittadini, operatori e rappresentanti istituzionali per discutere di pari opportunità e consapevolezza comunitaria. Sabrina Strancia, in qualità di presidente dell’ente organizzatore, ha aperto l’incontro ponendo l’accento sulla cooperazione tra i residenti e le realtà del terzo settore. Secondo la sua analisi, il consolidamento dei legami sociali dipende direttamente dalla partecipazione attiva della cittadinanza e dal riconoscimento del valore attribuito alle associazioni. Il dibattito si è poi spostato sulla gestione delle diagnosi infantili, evidenziando come l’opposizione iniziale di alcune famiglie possa rallentare o compromettere i processi di crescita e il supporto ai minori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autismo a Torre Melissa: oltre l’accessibilità, serve l’inclusione

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