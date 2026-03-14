Razzismo Under 17 | Torre Melissa agisce contro l’odio

Durante una partita Under 17, l’arbitro Justin Cilurso è stato vittima di insulti razzisti. L’ASD Torre Melissa ha risposto prontamente, condannando gli insulti e annunciando iniziative concrete per contrastare l’odio. La società ha deciso di agire subito, trasformando la condanna in azioni mirate per sensibilizzare e combattere il razzismo nel calcio giovanile.

Un episodio di razzismo durante una partita Under 17 ha scatenato una reazione immediata e ferma da parte dell’ASD Torre Melissa, che ha deciso di non solo condannare gli insulti rivolti all’arbitro Justin Cilurso, ma anche di trasformare il dolore in azione concreta. La società calcistica di Torre Melissa ha emesso una dichiarazione ufficiale per chiarire la propria posizione rispetto agli eventi accaduti nello stadio di Strongoli, dove l’arbitro crotonese ha dovuto sospendere la gara a causa delle offese ricevute. Oltre alla condanna morale, la squadra si impegna ad avviare verifiche interne per identificare i responsabili, mentre è già stata annunciata l’organizzazione di una manifestazione pubblica contro l’odio razziale con la partecipazione dell’arbitro stesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Razzismo Under 17: Torre Melissa agisce contro l’odio Articoli correlati Convegno di estrema destra in Parlamento: Fratoianni difende i principi costituzionali contro il razzismo e l’odioVenerdì 30 gennaio 2026, la Camera dei deputati è stata teatro di un acceso dibattito politico dopo la tenuta di una conferenza promossa da gruppi di... Crisi Medio Oriente: 17 pisani bloccati, Zambito agisce per il rientroLa crisi mediorientale ha bloccato 17 cittadini pisani, tra cui cinque minori, in una situazione di incertezza totale tra le Maldive e il Qatar.