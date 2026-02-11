La nuova cabina di regia della Rete provinciale disabilità si è insediata da pochi giorni. È uno spazio che mette insieme enti e associazioni per favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Qui, le persone iscritte al Collocamento mirato vengono seguite passo dopo passo, dall’orientamento all’inserimento, con l’obiettivo di aiutarle a rimanere nel mondo del lavoro.

La nuova cabina di regia della Rete provinciale disabilità, che si è insediata da pochissimi giorni, è uno "spazio stabile di pensiero, scambio e confronto tra gli enti che operano sul territorio per la promozione dell’inclusione lavorativa delle persone con disabilità", in cui le persone iscritte al Collocamento mirato, vengono accompagnate in percorsi di orientamento, inserimento e permanenza nel mondo del lavoro. Riunisce i rappresentanti degli organismi che compongono la Rete provinciale disabilità, costituita da Ambiti territoriali sociali, enti accreditati alla formazione e al lavoro, enti del terzo settore, associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali e istituzioni come Asst Lariana, Inail, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, Camera di Commercio e Università statale degli studi dell’Insubria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rete provinciale disabilità. Una nuova cabina di regia agevola l’inclusione lavorativa

