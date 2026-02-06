Si intrufolano nel SerD di Pozzuoli e vandalizzano gli uffici Vanni | Nessuna interruzione al servizio

Questa mattina alcuni vandali sono entrati nella sede del Ser.D di Pozzuoli. Hanno rotto porte e danneggiato scrivanie e attrezzature, lasciando un gran caos dentro gli uffici. Vanni, portavoce dell’ente, ha spiegato che non ci sono state interruzioni nei servizi offerti agli utenti, anche se i danni sono evidenti. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Sono riusciti a introdursi nella sede del Ser.D. di Pozzuoli, mettendo completamente a soqquadro gli uffici e causando diversi danni materiali in particolare quelli della direzione e di alcuni locali amministrativi. Si intrufolano nel Ser.D di Pozzuoli e vandalizzano gli uffici. Vanni: "Nessuna interruzione al servizio" L'intrusione è avvenuta nelle scorse ore all'interno della struttura dell'Asl Napoli 2 Nord, punto di riferimento sul territorio per la cura e il trattamento delle dipendenze patologiche. Nonostante il grave danneggiamento degli uffici, le attrezzature sanitarie e i presidi medici non sono stati toccati, consentendo al Ser.

