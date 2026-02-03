Niscemi 137 edifici verso l’abbattimento Ma il sindaco rassicura | La città resta qui nessuna new town

A Niscemi si prepara l’abbattimento di 137 edifici, ma il sindaco assicura che la città resta al suo posto. Le scuole sono aperte, i bambini cantano e cercano di mantenere la normalità, anche se sotto la superficie si respira una tensione crescente. La comunità vive tra paura e speranza, consapevole che i lavori cambieranno il volto del quartiere, ma desidera comunque preservare la sua identità.

A Niscemi la normalità e l’emergenza si sfiorano senza mai incontrarsi davvero. Da una parte le scuole che aprono, i bambini che cantano l’inno e provano a tenere viva una quotidianità fragile. Dall’altra, a poche centinaia di metri, una ferita ancora aperta: una frana che ha riscritto la geografia urbana, messo in discussione decenni di scelte amministrative e ora impone decisioni drastiche. Il dato che pesa come un macigno arriva dalle istituzioni regionali e dalla Protezione civile: 137 edifici rischiano la demolizione perché costruiti troppo vicino al fronte instabile del costone. Leggi anche: Frana a Niscemi, crolla palazzina di tre piani: la pioggia accelera la frana Le case da abbattere e la linea della Regione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

A Niscemi il sindaco frena sui piani di abbattimento di 137 edifici.

La frana a Niscemi non dà tregua.

