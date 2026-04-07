Durante le festività pasquali, un giovane di 22 anni è stato arrestato a Montelaterone, frazione di Arcidosso, dopo essere stato trovato fuori casa per sette minuti. Si tratta del suo secondo arresto per evasione in poche settimane, avvenuto nella stessa località. La vicenda ha avuto luogo durante i giorni di Pasqua, portando all’arresto immediato da parte delle forze dell'ordine.

Angelo Simionato, ventiduenne della zona di Grosseto, è stato nuovamente arrestato per evasione a Montelaterone, frazione di Arcidosso. Il fatto è avvenuto la domenica di Pasqua, dopo le 20, mentre il giovane si trovava ai domiciliari presso l’abitazione dei genitori. L’episodio è scattato per un’uscita di soli sette minuti oltre il confine della proprietà, finalizzata a fare gli auguri a una conoscente. I carabinieri di Arcidosso, che effettuavano verifiche di routine, hanno bloccato il ragazzo, che fino a quel momento era sempre risultato presente in casa. L’istanza di convalida dell’arresto e il ripristino della misura domiciliare sono stati presentati dal pm Giampaolo Melchionna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auguri fatali a Pasqua: 7 minuti fuori casa e nuovo arresto

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