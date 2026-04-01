rigori fatali in bosnia italia ancora fuori dai mondiali

In Bosnia, l’Italia è stata eliminata ai rigori dopo aver disputato la partita contro la Bosnia Erzegovina. La sfida si è conclusa con il punteggio in parità e la vittoria è arrivata dai calci di rigore. Questa sconfitta ha impedito all’Italia di qualificarsi per il Mondiale, segnando il terzo fallimento consecutivo in questa fase di qualificazione.

ZENICA (BOSNIA) - L'Italia perde ai calci di rigore contro la Bosnia Erzegovina e per la terza volta consecutiva non si qualifica al Mondiale. Decisivi gli errori di Pio Esposito e Cristante al Bilino Polje di Zenica. Gattuso conferma gli stessi undici della semifinale di Bergamo, con Donnarumma tra i pali e la difesa a tre composta da Calafiori, Bastoni e Mancini. Sugli esterni spazio a Politano e Dimarco, a centrocampo Locatelli scortato da Barella e Tonali, con la coppia Kean-Retegui in attacco. Barbarez ha riproposto il solito 4-4-2 con Dedic basso sulla destra e Dzeko come riferimento offensivo, supportato da Demirovic. Durante... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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