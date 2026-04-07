Auguri ai promessi sposi Michele e Valerie

Oggi nella comunità di Sturno si sono svolti i festeggiamenti per il matrimonio di Michele Picardo e Valerie Galante, che hanno ufficializzato la loro unione con una cerimonia semplice e condivisa. La coppia, molto conosciuta nel paese, ha ricevuto numerosi auguri dai presenti. La celebrazione si è svolta in modo tradizionale, con amici e parenti che hanno partecipato ai festeggiamenti.

Felicitazioni vivissime ai promessi sposi Michele Picardo e Valerie Galante, che nella comunità di Sturno hanno celebrato la loro promessa di matrimonio. A loro rivolgiamo i più sinceri auguri di felicità e prosperità nel cammino che li condurrà alle nozze. Gli auguri più sentiti sono estesi anche a tutti i familiari. Il Sindaco di Parolise, Antonio Ferullo, e l’Amministrazione Comunale. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Manzoni ai tempi dei social: al Teatro Gioia va in scena "I promessi (non) sposi" KanterStrasse presenta I Promessi Sposi al teatro di CavrigliaStasera alle 21 dal romanzo di Alessandro Manzoni, la compagnia KanterStrasse presenta I Promessi Sposi. Si parla di: Tanti gli eventi all’aria aperta Musei fiera e parco acquatico. Personaggi e frasi celebri, una guida ai Promessi sposi in forma di dizionarioCome ci si accosta a un genio? A meno di essere a proprio volta un genio, come è il caso di Vladimir Nabokov che, spiegando ai suoi studenti della Cornell University la letteratura russa o i ... milano.repubblica.it Letture e musica ispirate a Manzoni e ’I promessi sposi’Una serata di letteratura e musica dedicata ad Alessandro Manzoni e ai Promessi Sposi. Venerdì alle 20.45 il Salone dei commissari del Palazzo pretorio di Terra del Sole ospiterà un appuntamento ... ilrestodelcarlino.it