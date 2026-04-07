Attivata per la prima volta a Miglianico la cassa di espansione che gestisce le piene dei fiumi

A Miglianico è stata attivata per la prima volta una cassa di espansione destinata a gestire le piene dei fiumi. Nei giorni recenti, l’intera regione ha subito eventi meteorologici intensi che hanno causato allagamenti e danni a diverse aree. La misura mira a ridurre i rischi legati alle precipitazioni eccezionali, sottolineando l’importanza di interventi preventivi e di un monitoraggio continuo del territorio.

Fenomeni meteorologici così violenti come quelli che negli ultimi giorni hanno colpito gran parte dell’Abruzzo si possono contrastare solo con la prevenzione e con una costante manutenzione del territorio. È proprio in questa logica che il Comune di Miglianico, durante l’ultima emergenza meteo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Prulli e la futura cassa di espansione. Messa la prima pietra del cantiereÈ stata posata la prima pietra del cantiere per realizzare la cassa di espansione di Prulli, nel Comune di Reggello.

Maltempo, allerta per pioggia che gela e piene dei fiumi: bollino giallo su tutto il PiacentinoL’avviso della protezione civile di 24 ore valido dalla mezzanotte del 3 febbraio: per alta collina e montagna allerta anche per vento e possibili...

Temi più discussi: Cassa di espansione sul Foro: a Miglianico attivata per la prima volta l’infrastruttura idraulica che gestisce le piene dei fiumi; Continua a crescere, in Emilia-Romagna, il servizio di elisoccorso; Elisoccorso del 118, Modena prima provincia per utilizzo. Servizio sempre più centrale; STEMI anteriore: il supporto meccanico con Impella non riduce la dimensione dell'infarto #ACC26.

Per la prima volta è stata ripristinata l'attività elettrica nel cervello congelato di un topo. Il futuro di biobanche per gli organiUn team di ricercatori tedeschi è riuscito a ripristinare le funzioni vitali e la memoria cellulare dell'ippocampo di un topo dopo la crioconservazione. Il fisiologo Matteo Cerri: «Anche ricordi sembr ... corriere.it

È stata rianimata per la prima volta l'attività elettrica nel cervello congelato di un topoDopo essere stato scongelato, il cervello di un topo si è risvegliato, mostrando per la prima volta di aver preservato la sua attività elettrica. A riuscire nell'impresa è stato un team di ricerca ... wired.it

Dal 2026 doveva essere attivata la funzione CIVIS 2* ISTANZA sul sito ADE. Io non l'ho trovata, mi confermate che non è ancora attiva - facebook.com facebook